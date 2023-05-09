Украинские военные обстреляли Шебекино в Белгородской области

В Белгородской области город Шебекино попал под удар со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По информации главы области, в результате атаки с применением ствольной артиллерии никто не пострадал. Некоторые снаряды упали около восьми частных домовладений, что отразилось на состоянии части зданий. От удара пострадали два автомобиля.
На место происшествия выехал глава округа Владимир Жданов. В Шебекино ведут работу аварийные службы.
Город подвергся удару днем ранее. По словам Гладкова, пострадали пять человек, передает «Федерал Пресс».