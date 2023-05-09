Генсек НАТО Столтенберг заявил о нежелании принимать в Альянс азиатские государства

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг считает, что НАТО не должен принимать с свои ряды азиатские страны. Об этом он заявил во время беседы с журналистами газеты The Washington Post.
По словам главы Альянса, НАТО останется объединением стран Европы и Северной Америки. В планы Столтенберга не входит расширение Североатлантического альянса путем включения в его состав государств Азии.
Такую точку зрения генсек выразил, отвечая на вопрос о возможности конфликта с КНР. В то же время Столтенберг считает, что эскалация на Тайване будет иметь огромные последствия, в том числе для НАТО.
Ранее Столтенберг заявил, что государства-члены Альянса поддерживают инициативу о вступлении Украины в свои ряды. В данный момент единственный вопрос заключается в том, когда это произойдет. Генсек признал, что ничего не может сказать о конкретных сроках принятия Киева в НАТО.