Генсек НАТО Столтенберг заявил о нежелании принимать в Альянс азиатские государства

Ранее Столтенберг заявил, что государства-члены Альянса поддерживают инициативу о вступлении Украины в свои ряды. В данный момент единственный вопрос заключается в том, когда это произойдет. Генсек признал, что ничего не может сказать о конкретных сроках принятия Киева в НАТО.