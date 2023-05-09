Компания Philips продолжит поставки медицинского оборудования в Россию

Нидерландская транснациональная компания Philips объявила о продолжении поставок медицинской техники в Россию, несмотря на санкции и конфликт на Украине. Об этом сообщил генеральный директор организации Рой Якобс.
По словам руководителя, право на здравоохранение является «универсальным», и поэтому Philips поставляет необходимые для оказания медицинской помощи приспособления как в Москву, так и в Киев.
Однако Якобс подчеркнул, что компания сотрудничает с РФ только на предоставление больничного инвентаря и различных средств по уходу матери и ребенка. Что касается продуктов личной гигиены, их продажу на территории России Philips остановил.
Ранее немецкий концерн Mercedes-Benz лишил лицензии официального дилера в Молдавии из-за экспорта автозапчастей в Россию.