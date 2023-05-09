Президент Турции в преддверии выборов повысил зарплату госслужащим на 45%

В последнее время Эрдоган уже не раз совершал столь щедрые жесты в попытках вернуть доверие электората в рамках предвыборной гонки. В частности, недавно он заявил о предоставлении фермерам, пострадавшим от землетрясения, беспроцентных кредитов. Однако за этот шаг некоторые подвергли его критике: такой льготы работники сельскохозяйственного сектора добивались уже довольно долго.