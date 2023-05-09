Президент Турции в преддверии выборов повысил зарплату госслужащим на 45%

Глава республики активно пытается вернуть доверие электората на фоне приближающегося голосования.
На фоне грядущих выборов президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган распорядился о повышении зарплаты бюджетникам на 45%.
Об этом глава республики сообщил на заседании «Партии справедливости и развития», на котором обсуждались вопросы экономики и социальные права государственных служащих. Теперь их минимальный оклад составит 15 тысяч турецких лир или около 768 долларов США. Также президент пообещал продолжить работать над повышением зарплат и пенсий.
В последнее время Эрдоган уже не раз совершал столь щедрые жесты в попытках вернуть доверие электората в рамках предвыборной гонки. В частности, недавно он заявил о предоставлении фермерам, пострадавшим от землетрясения, беспроцентных кредитов. Однако за этот шаг некоторые подвергли его критике: такой льготы работники сельскохозяйственного сектора добивались уже довольно долго.
Выборы в Турции намечены на 14 мая. Впервые за два десятилетия оппозиция получила достаточно высокие шансы на победу: партия Эрдогана потеряла множество голосов из-за обостряющегося в стране экономического кризиса и других волнующих население проблем.
Кроме того, недавно население страны узнало об ухудшении самочувствия турецкого лидера, которому стало плохо в прямом эфире на телевидении. Позже он вновь вернулся на политическую сцену. Эксперты предполагают, что это событие может как улучшить позиции Эрдогана на выборах в случае грамотной информационной акции, так и ухудшить их.
В настоящее время основным соперником президента является глава «Республиканской партии народов» Кемаль Кылычдароглу, выдвинутый в качестве единого кандидата от оппозиционной коалиции. Изначально он опережал Эрдогана примерно на 10 пунктов, однако позже в предвыборную гонку вмешался лидер «Партии Отечества» Мухаррем Индже. Еще одним кандидатом на высший государственный пост выступает Синан Оган.
Пока шансы двух основных соперников примерно равны. Однако если один из них не наберет нужное количество голосов, в республике проведут второй тур выборов.