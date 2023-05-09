Петербурженка сломала череп в результате падения с электросамоката на Комендантском проспекте

Минимум три человека пострадали в ДТП с электросамокатами за минувшие сутки в Петербурге.
В ночь на 9 мая 20-летняя девушка упала с транспортного средства рядом со станцией метро «Комендантский проспект». Пострадавшую госпитализировали с ушибом головного мозга и переломом в основании черепа, сообщает «Фонтанка».
Днем того же числа 55-летнюю женщину отправили в больницу с травмой головы после столкновения с самокатчиком на Каменноостровском проспекте. В результате аналогичного происшествия на Индустриальном проспекте в клинику попала 63-летняя пенсионерка с закрытым переломом руки и рваной раной ноги.
Ранее на Троицком проспекте самокатчик наехал на ногу 63-летней жительницы Петербурга, в результате чего она упала и сильно ударилась головой. Женщину госпитализировали с переломом лобной кости.