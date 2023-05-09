Петербурженка сломала череп в результате падения с электросамоката на Комендантском проспекте

Днем того же числа 55-летнюю женщину отправили в больницу с травмой головы после столкновения с самокатчиком на Каменноостровском проспекте. В результате аналогичного происшествия на Индустриальном проспекте в клинику попала 63-летняя пенсионерка с закрытым переломом руки и рваной раной ноги.