Нижняя палата парламента Французской республики в принятой резолюции призвала страны Евросоюза внести частную военную компанию «Вагнер» в список террористических организаций.
Документ был предложен депутатом от фракции «Возрождение» Бенжаменом Хаддадом и еще 13 парламентариями. Все депутаты из присутствовавших на заседании Национального собрания проголосовали за принятие резолюции.
В тексте указано, что парламентарии предлагают французскому правительству принять меры в отношении Евросоюза с целью признания ЧВК «Вагнер» террористической организацией. Также рекомендуется убедить в необходимости аналогичных мер членов ООН.
Отметим, что из-за деятельности ЧВК «Вагнер» по обеспечению безопасности сильно снизилось влияние Франции на Африку, что и стало причиной неоднократных попыток официальных лиц республики и президента Эммануэля Макрона дискредитировать деятельность российских инструкторов.