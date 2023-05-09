Хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс решил покинуть каталонский клуб по окончании сезона

Хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс решил покинуть каталонский клуб по окончании текущего сезона, информирует издание Маrca.
Полузащитник уже сообщил тренерскому штабу «Барсы» и одноклубникам об уходе из команды. Действующий контракт у 34-летнего футболиста заканчивается летом этого года.
Бускетс выступает за «Барселону» с 2008 года. Суммарно во всех турнирах за каталонскую команду полузащитник провел 721 встречу, в которых оформил 18 мячей и отдал 45 результативных паса.
Если Серхио Бускетс намерен уйти из клуба, то аргентинский форвард Лионель Месси, наоборот, собирается туда вернуться.