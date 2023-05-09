Немецкие СМИ сообщили о ДТП с польским автобусом и 52 пострадавшими на востоке ФРГ

Рейсовый автобус с польскими номерами столкнулся с грузовиком на востоке ФРГ. В результате аварии пострадали по меньшей мере 52 человека, состояние одного из них оценивается как критическое, пишет газета Der Tagesspiegel.
По данным СМИ, все случилось в районе населенного пункта Штроков на автобане А12, ведущем в сторону границы Польши и Германии. В польском полицейском управлении в городе Гожув-Великопольски рассказали, что в ДТП попали сотрудники немецкой компании. Какой именно — не уточняется.
Позже консул Польши в ФРГ Марчин Крол пояснил, что у рейсового автобуса были польские госномера. Врачи оценивают состояние десятерых пострадавших как тяжелое, один травмированный находится в критическом состоянии, отметили в полиции.
На место аварии оперативно прибыли 95 сотрудников экстренных служб. Получивших травмы пришлось доставлять в ближайшие больницы на трех спасательных вертолетах. Сейчас магистраль А12 закрыта для движения автомобильного транспорта, детали ДТП не разглашаются.