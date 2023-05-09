Немецкие СМИ сообщили о ДТП с польским автобусом и 52 пострадавшими на востоке ФРГ

По данным СМИ, все случилось в районе населенного пункта Штроков на автобане А12, ведущем в сторону границы Польши и Германии. В польском полицейском управлении в городе Гожув-Великопольски рассказали, что в ДТП попали сотрудники немецкой компании. Какой именно — не уточняется.