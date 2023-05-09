Швеция не станет передавать Украине «лишние» истребители из-за отсутствия таковых

Об этом он заявил 9 мая, во вторник. Главу внешнеполитического ведомства королевства цитирует телеканал SVT. Помощь Правительству Украины теперь будет в большей мере заключаться в обучении, а также в обслуживании и поддержке техники, которая уже была передана прежде, подчеркнул министр.