Швеция не станет передавать Украине «лишние» истребители из-за отсутствия таковых

Стокгольм не планирует передавать истребители киевскому режиму. Соответствующей информацией поделился глава Министерства обороны Швеции Пол Йонсон.
Об этом он заявил 9 мая, во вторник. Главу внешнеполитического ведомства королевства цитирует телеканал SVT. Помощь Правительству Украины теперь будет в большей мере заключаться в обучении, а также в обслуживании и поддержке техники, которая уже была передана прежде, подчеркнул министр.
«У нас нет лишних самолетов JAS, которые мы можем отправить на Украину здесь и сейчас», — резюмировал он.
Прежде генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военно-политический блок поддерживает инициативу о вступлении Украины в Альянс.