Заседание ливийского комитета «6+6» по подготовке законов о выборах завершилось безрезультатно

Триполи, 9 мая. Ливийский комитет по подготовке избирательных законов «6+6», сформированный совместно с Палатой представителей и Высшим государственным советом (ВГС) провел свое второе заседание в Триполи, которое не принесло каких-либо значительных результатов.
По словам официального представителя парламента Абдаллы Блехека, на днях члены комитета проведут встречу с главой ВГС Халедом аль-Мишри. В задачи органа входит подготовка законодательной базы для реализации президентских и парламентских выборов до истечения 2023 года.
В свою очередь, член Палаты представителей Джибрил Вахида сообщил, что деятельность совместного комитета «6+6» находится под постоянным давлением ряда сторон. Среди них он назвал некоторых членов ВГС, а также представителей утратившего легитимность триполитанского Правительства национального единства (ПНЕ) и силовых структур, не желающих проведения президентских выборов.
«Мы не можем разрабатывать законы, приемлемые для одних и отвергаемые другими. Для организации выборов требуется мудрость и справедливость, а судьей является ливийский народ», — отметил Вахида.
Первое заседание комитета «6+6» состоялось 5 апреля. В ходе встречи произошло обсуждение механизмов его дальнейшей работы.
Ранее глава ПНЕ Абд аль-Хамид Дбейба заявил, что Министерство внутренних дел в его правительстве готово обеспечить безопасность электорального процесса. Это произошло во время его выступления на праздновании Ид аль-Фитр (Ураза-байрам — Прим. ред.).