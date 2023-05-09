Заседание ливийского комитета «6+6» по подготовке законов о выборах завершилось безрезультатно

В свою очередь, член Палаты представителей Джибрил Вахида сообщил, что деятельность совместного комитета «6+6» находится под постоянным давлением ряда сторон. Среди них он назвал некоторых членов ВГС, а также представителей утратившего легитимность триполитанского Правительства национального единства (ПНЕ) и силовых структур, не желающих проведения президентских выборов.