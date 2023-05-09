В Петербурге в ночь на 10 мая не будут разводить мосты

В Санкт-Петербурге в ночь с 9 на 10 мая не будут разводить мосты. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».
В связи с проведением праздничных и памятных мероприятий в Северной столице мосты на Неве, Большой и Малой Неве будут сведены. Водители смогут быстрее добраться до пункта на другом берегу, а такси жителям и гостям Петербурга обойдется дешевле.
Расписание движения общественного транспорта на 9 мая также изменили. Наземный — будет работать во вторник по графику воскресения. Поезда в метрополитене будут следовать как в будние дни.
В Москве из-за мероприятий в День Победы на время изменили режим работы отдельных станций метро. «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Арбатская» с 5:30 работали лишь на вход и пересадку, передает «Вечерняя Москва».