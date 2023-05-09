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Латвийский пенсионер предложил полицейским застрелить его из-за запрета возлагать цветы к памятнику

Происшествия
Латвийский пенсионер предложил полицейским застрелить его из-за запрета возлагать цветы к памятнику

Полицейские в Латвии задержали пожилого мужчину, который пытался возложить цветы к памятнику Победителям нацизма в День Победы. В ответ пенсионер предложил правоохранителям застрелить его.

Внимание сотрудников правоохранительных органов привлек пожилой мужчина, который нес букет к памятнику Победителям нацизма. Полицейские впятером произвели задержание «нарушителя».

Происходящее вызвало бурю недовольства у прохожих. Они назвали стражей порядка «нацистами» и воззвали к их совести. Видео публикует Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

«Застрели меня здесь! Я ходил к памятнику и буду ходить!», — заявил пенсионер правоохранителям.

Ранее в Латвии за празднование Дня Победы задержали пять человек, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Еще на девятерых граждан составили административные протоколы.
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