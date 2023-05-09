Петербуржцы высказались о важности празднования Дня Победы

На Дворцовой площади Санкт-Петербурга прошел парад Победы с участием военнослужащих, курсантов, юнармейцев и представителей других силовых структур. С трибун за масштабным действием наблюдали тысячи зрителей.
Всего в шествии по главной площади Северной столицы приняли участие более четырех тысяч военнослужащих Западного военного округа, а также 80 единиц боевой техники. Среди приглашенных гостей: ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, представители религиозных конфессий и органов власти, а также участники специальной военной операции и их родственники.
«Я испытываю фантастические эмоции, гордость за свою страну, за своих дедов и за родных, которые сейчас участвуют в СВО, и эти эмоции переполняют», — заявила Галина Гаврилюк.
Петербуржец Алексей Воронцов остался под впечатлением от торжественного мероприятия. По словам мужчины, День Победы — это самый великий праздник в истории XX- XXI веков.
«Для меня этот праздник самый главный. Я традиционно всегда бываю 8 мая на Пискаревском кладбище, а 9 мая здесь», — рассказал мужчина.
Для жителя Санкт-Петербурга Николая Смагина проведение парада Победы — большая радость. Он отметил, что счастлив был увидеть мероприятие вживую и рассказал, чьим подвигом гордится больше всего.
«Мой отец воевал, он был ранен, но выжил. К сожалению, сегодня его уже нет с нами, но это память большая, и очень хотелось бы, чтобы наши дети тоже это помнили и сохранили на всегда», — выразил надежду Смагин.
Торжества в честь Дня Победы в Петербурге традиционно завершатся в 22:00 праздничным артиллерийским салютом у стен Петропавловской крепости.