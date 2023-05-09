Петербуржцы высказались о важности празднования Дня Победы

Всего в шествии по главной площади Северной столицы приняли участие более четырех тысяч военнослужащих Западного военного округа, а также 80 единиц боевой техники. Среди приглашенных гостей: ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, представители религиозных конфессий и органов власти, а также участники специальной военной операции и их родственники.