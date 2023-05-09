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Экс-футболист «МЮ» и сборной России Андрей Канчельскис считает Сергея Семака лучшим тренером РПЛ

Спорт
Экс-футболист «МЮ» и сборной России Андрей Канчельскис считает Сергея Семака лучшим тренером РПЛ

Бывший футболист английского ФК «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис считает наставника петербургского «Зенита» Сергея Семака лучшим тренером Российской премьер-лиги (РПЛ).

Семака назначили на пост главного тренера «Зенита» весной 2018 года. С тех пор под его руководством, «сине-бело-голубые» становились чемпионами России пять раз подряд.

«Семак уже пятый раз приводит "Зенит" к чемпионству. Не каждый тренер сможет показать такой результат», – рассказал Канчельскис в беседе с журналистами РИА Новости.

Его мнение поддерживает другой российский футбольный специалист – экс-наставник сборной Борис Игнатьев заявил о готовности зенитовского тренера к работе с национальной командой России.
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