Россиянам посоветовали использовать крапиву и лавровый лист против перхоти и ломкости волос

Полученный настой нужно процедить через марлю и нанести на кожу головы и волосяной покров, после чего обернуть голову пищевой пленкой. Такую «маску» надо продержать не менее 20 минут. По истечении времени достаточно смыть все теплой водой и высушить волосы.