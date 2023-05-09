Россиянам посоветовали использовать крапиву и лавровый лист против перхоти и ломкости волос

Повышенная жирность кожи головы способствует появлению перхоти, сухости и ломкости в волосах. Эксперты «Телепрограммы» поделились действенным способом избавления от этой проблемы.
Для приготовления средства понадобится 20 грамм крапивы, четыре чайных ложки измельченного лаврового листа и 400 миллилитров кипяченной горячей воды. Все необходимые ингредиенты следует хорошо перемешать и оставить на 45 минут.
Полученный настой нужно процедить через марлю и нанести на кожу головы и волосяной покров, после чего обернуть голову пищевой пленкой. Такую «маску» надо продержать не менее 20 минут. По истечении времени достаточно смыть все теплой водой и высушить волосы.