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Правоохранители задержали 14 граждан после массовой драки у одного из клубов в центре Москвы

Происшествия
Правоохранители задержали 14 граждан после массовой драки у одного из клубов в центре Москвы

Сотрудники правоохранительных органов задержали 14 человек после массовой драки у одного из клубов российской столицы. Соответствующей информацией поделились в пресс-службе московского ГУ МВД РФ.

Инцидент произошел 9 мая, во вторник. В настоящий момент 14 граждан доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего выяснения подробностей случившегося.

«Инцидент произошел утром во вторник возле одного из клубов на 3-й Ямской улице. Между двумя компаниями произошел конфликт, который перерос в потасовку», — указывается в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел.

По предварительной информации, пострадавших нет, заключили в сообщении. В настоящий момент решается вопрос о привлечении граждан к установленной законодательством ответственности.
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