Операция «Согласие»: как СССР пытался прирасти Ираном

Между Ираном и СССР еще в 1921 году был заключен договор о дружбе. В нем был интересный пункт, позволявший Союзу вводить в Иран свои вооруженные подразделения для предотвращения попыток третьих стран превратить Иран в военный плацдарм для атак на нашу страну, что и стало поворотным пунктом.