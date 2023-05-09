Операция «Согласие»: как СССР пытался прирасти Ираном

История, как известно, не знает сослагательного наклонения. Но она вполне могла бы развернуться так, что Каспийское море стало бы внутренним водоемом СССР, что связано с предвоенной внешней и военной политикой нашей страны в отношении Ирана.
Эта страна получила независимость в 1921 году и почти сразу начала реформы. Их проводил энергичный шах Реза Пехлеви. Даже название страны изменилось — Иран вместо Персии, что как бы подчеркивало разрыв с прежней закостенелой стариной.
Однако был один нюанс: иранский правитель сразу же стал ориентироваться на Германию и не сменил своего курса после прихода там к власти нацистов.
Правительство Ирана было весьма благосклонно к немецкому присутствию в своей экономике. В конце 1930-х годов страну заполонили немецкие коммерсанты и предприниматели, а вместе с ними и резиденты разведки. Сотрудничество зиждилось на «арийской теории».
И здесь сошлись интересы, казалось бы, непримиримых «партнеров» — Великобритании и Советского Союза.
Союз Ирана и Германии угрожал нефтяным месторождениям, находившемся в совместном британо-иранском пользовании.
Глава советского государства Иосиф Сталин опасался угрозы южным границам СССР и трансиранской железной дороге. По ней с начала войны союзники поставляли в нашу страну грузы по ленд-лизу.
Советская дипломатия трижды посылала шаху ноты протеста, требуя выдворить из страны немцев. Трижды получила отказ.
Между Ираном и СССР еще в 1921 году был заключен договор о дружбе. В нем был интересный пункт, позволявший Союзу вводить в Иран свои вооруженные подразделения для предотвращения попыток третьих стран превратить Иран в военный плацдарм для атак на нашу страну, что и стало поворотным пунктом.
В июле 1941 года Сталин обсудил ситуацию с британским послом Стаффордом Криппсом. Стороны договорились начать совместную военную кампанию против Тегерана. Москва с севера, Британия с юга.
Операция «Согласие» стартовала на рассвете 25 августа 1941 года. Советские пограничники со стороны Азербайджана пересекли советско–иранскую границу, перерезав линии связи и взяв под контроль коммуникации. Параллельно в тыл был выброшен десант.
Он осуществил захват мостов, железнодорожных станций и крупных дорожных развязок. Замки с границы были сбиты, и в Иран вошли советские армейские части, а со стороны Туркмении в страну вошла 53-я армия, и практически не встречая сопротивления, направилась в сторону города Мешхед.
Британцы начали свое вторжение с южных и юго-западных рубежей Ирана. Активную поддержку им оказывал флот, базировавшийся в Персидском заливе.
Шахская армия оказалась не готова, сопротивление длилось шесть дней. Пехлеви был вне себя от ярости — на перевооружение армии были выброшены огромные средства. Шах смещает премьер-министра и назначает на его пост Али-Форуги, который, оценив ситуацию трезво, отдает приказ о капитуляции.
8 сентября 1941 года было подписано трехстороннее соглашение, по которому Реза Пехлеви отрекся от престола в пользу своего, лояльного союзникам, сына. Страна была разделена на три части. СССР контролировал всю северную часть, Великобритания — юго-западную, Тегеран — центр Ирана.
Страна Советов и Туманный Альбион не собирались оккупировать страну вечно. Согласно договоренностям, советские и британские войска должны были покинуть территорию Ирана через полгода после окончания войны.
По оценкам историков, Сталин все же собирался присоединить север бывшей Персии к СССР испытанным способом — создать на занятых землях просоветские государства. Чтобы они затем попросились бы в состав Союза, что, собственно, и произошло. В 1945 году на северо-западе Ирана была создана Демократическая республика Азербайджан. Южнее — автономная республика Махабад (Курдистан).
Со своей стороны, Британия вывела свои войска с юго-западных провинций Ирана. А вот СССР об этом «забыл», оставив под контролем весь север страны, включая каспийские порты.
На первом заседании только что образованной ООН западные государства ультимативно потребовали вывода советских войск с территории Ирана. СССР решил не обострять отношения с бывшими союзниками и вывел все свои подразделения в мае 1946 года. Государственные образования, образованные при советской поддержке, продержались недолго. Те события подлили масла в разгоравшийся огонь Холодной войны.