Посол Японии в США Кодзи Томита выразил надежду на возобновление конструктивного диалога с Россией по Курилам

Посол Японии в США Кодзи Томита на пресс-конференции в Национальном клубе печати в Вашингтоне заявил о том, что его страна рассчитывает на возобновление конструктивного диалога с Россией по вопросу территориальной принадлежности Курил.
По словам дипломата, японская сторона многие годы обсуждала с РФ вопрос принадлежности островов. Но после старта СВО двусторонние переговоры с представителями России находятся, как выразился Томита, «не в лучшей форме». Но, несмотря на это, японские власти по-прежнему придают данному вопросу «огромную важность».
«Мы с нетерпением ждем взаимодействия с Россией в виде конструктивного обсуждения данного вопроса», — подчеркнул Томита.
Ранее МИД РФ заявил о том, что Южные Курилы являются неотъемлемой частью России.