Уголовное дело возбудили после гибели взрослого и ребенка в результате падения дерева в Саратове

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти двух человек после падения дерева в Саратове. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Дело возбудили по ч. 3 ст. 238 УК РФ. По данным следствия, в День Победы на отдыхающих в Городском парке культуры и отдыха имени Максима Горького упало дерево. В результате происшествия погибли два человека. Сотрудники СК РФ ведут работу по установлению обстоятельств инцидента.
Помимо смерти двух человек, в саратовском парке пострадали трое граждан. Среди них оказались двое детей.