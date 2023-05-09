Жители Даугавпилса стали фигурантами уголовного дела за высказывания о специальной военной операции

Правоохранители Латвии возбудили уголовное дело в отношении двух жителей Даугавпилса за их высказывания о специальной военной операции России на Украине. Мужчины заявили, что РФ сегодня продолжает «бить правнуков фашистов», пишет RT.
Граждане возлагали цветы в городском парке Даугавпилса, когда к ним подошли сотрудники местного телеканала TV3 и решили взять у них интервью. Двое мужчин рассказали, что им было важно отдать дань памяти, поскольку «не было бы победы — не было бы и их самих». После этого горожане высказались об СВО.
Полиция Латвии обратила внимание на журналистский сюжет и привлекла обоих говоривших к уголовной ответственности по статье «Об оправдании геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений». Общавшимся с корреспондентами может грозить до пяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Латвии возбудили девять административных и одно уголовное дело в отношении отмечавших День Победы граждан. Местные жители «провинились» перед законом возложением цветов на месте снесенного памятника воинам-освободителям в рижском парке Победы, ношением орденской планки, а также ветровкой с надписью «Россия».