Жители Даугавпилса стали фигурантами уголовного дела за высказывания о специальной военной операции

Граждане возлагали цветы в городском парке Даугавпилса, когда к ним подошли сотрудники местного телеканала TV3 и решили взять у них интервью. Двое мужчин рассказали, что им было важно отдать дань памяти, поскольку «не было бы победы — не было бы и их самих». После этого горожане высказались об СВО.