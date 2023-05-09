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Белорусский лидер Александр Лукашенко возложил венок к монументу Победы в Минске

Общество
Белорусский лидер Александр Лукашенко возложил венок к монументу Победы в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возложил венок к монументу Победы в Минске. Мероприятие прошло 9 Мая, во вторник.

Возложение цветов к монументу Победы состоялось на одноименной площади столицы государства в рамках акции «Беларусь помнит». На торжественном мероприятии присутствовало огромное количество граждан с государственными флагами страны, воздушными шарами, цветами, портретами героев Великой Отечественной войны.

Прежде сообщалось, что Лукашенко не смог присутствовать на торжественном обеде со своим российским коллегой Владимиром Путиным из-за плохого самочувствия. В связи с этим он экстренно покинул Москву.
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