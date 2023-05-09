Колумбийский форвард «Зенита» Матео Кассьерра заявил о желании остаться в петербургском клубе

В сезоне-2022/23 26-летний колумбиец в своей актив записал пять голов и семь голевых пасов, сыграв 31 матч за «сине-бело-голубых» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его контракт с петербургским клубом истекает летом 2025 года.