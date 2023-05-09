Колумбийский форвард «Зенита» Матео Кассьерра заявил о желании остаться в петербургском клубе

Колумбийский форвард Матео Кассьерра высказался о своем положении в ФК «Зенит». Он заявил, что счастлив здесь, и поэтому обязательно останется в петербургской команде.
«Я сосредоточен на игре за "Зенит", я счастлив здесь, как и моя семья. Я точно останусь в "Зените" на следующий сезон», — цитирует нападающего издание «РБ Спорт».
В сезоне-2022/23 26-летний колумбиец в своей актив записал пять голов и семь голевых пасов, сыграв 31 матч за «сине-бело-голубых» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его контракт с петербургским клубом истекает летом 2025 года.
«Зенит» набрал 64 очка и за четыре тура до окончания турнира защитил чемпионский титул досрочно, став недосягаем для остальных команд РПЛ.