Врач Александра Чистякова рекомендует отказаться от народных методов чистки сосудов

Врач Александра Чистякова предупредила россиян о побочных эффектах народных средств борьбы с «холестериновыми бляшками».
Под чисткой сосудов обычно имеют в виду избавление от основного признака атеросклероза — закупорки сосудистой системы бляшками. Врач настоятельно не рекомендует заниматься самолечением и советует своевременно проверять сосуды шеи и головы, а также посещать кардиолога раз в год, сообщает Lenta.ru.
Чистякова предупреждает, что у методов лечения народной медицины бывают побочные эффекты. Например, из-за фитоэстрогена в клевере его настой противопоказан при некоторых болезнях и вреден для мужчин. Также врач упомянула, что чрезмерное употребление имбирного чая может оказывать негативное влияние на печень и слизистую ЖКТ.
Ранее специалист по кардиологии Утку Зейбей перечислил правила профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Эксперт рекомендует заниматься физической активностью, отказаться от курения и следить за питанием.