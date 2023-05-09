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Врач Александра Чистякова рекомендует отказаться от народных методов чистки сосудов

Общество
Врач Александра Чистякова рекомендует отказаться от народных методов чистки сосудов

Врач Александра Чистякова предупредила россиян о побочных эффектах народных средств борьбы с «холестериновыми бляшками».

Под чисткой сосудов обычно имеют в виду избавление от основного признака атеросклероза — закупорки сосудистой системы бляшками. Врач настоятельно не рекомендует заниматься самолечением и советует своевременно проверять сосуды шеи и головы, а также посещать кардиолога раз в год, сообщает Lenta.ru.

Чистякова предупреждает, что у методов лечения народной медицины бывают побочные эффекты. Например, из-за фитоэстрогена в клевере его настой противопоказан при некоторых болезнях и вреден для мужчин. Также врач упомянула, что чрезмерное употребление имбирного чая может оказывать негативное влияние на печень и слизистую ЖКТ.

Ранее специалист по кардиологии Утку Зейбей перечислил правила профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Эксперт рекомендует заниматься физической активностью, отказаться от курения и следить за питанием.
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