Врач Александра Чистякова рекомендует отказаться от народных методов чистки сосудов

Под чисткой сосудов обычно имеют в виду избавление от основного признака атеросклероза — закупорки сосудистой системы бляшками. Врач настоятельно не рекомендует заниматься самолечением и советует своевременно проверять сосуды шеи и головы, а также посещать кардиолога раз в год, сообщает Lenta.ru.