Украинский военнослужащий предстанет перед Верховным судом ДНР за расстрел мирного жителя Мариуполя

Согласно версии следствия, 20 марта 2022 года обвиняемый находился на бульваре Меотиды в Мариуполе. Заметив мужчину, он произвел прицельный выстрел из автомата Калашникова. Пострадавший от полученных огнестрельных ранений скончался на месте. В настоящий момент дело передано в Верховный суд ДНР для рассмотрения.