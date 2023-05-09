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Украинский военнослужащий предстанет перед Верховным судом ДНР за расстрел мирного жителя Мариуполя

Происшествия
Украинский военнослужащий предстанет перед Верховным судом ДНР за расстрел мирного жителя Мариуполя

Главное следственное управление СК России раскрыло дело бывшего командира первого отделения разведывательного батальона Вооруженных сил Украины Артура Пустовойта об убийстве гражданского в Мариуполе.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ, Пустовойт обвиняется по нескольким пунктам части второй статьи 105 УК РФ «Убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти», а также по части первой статьи 356 УК РФ «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».

Согласно версии следствия, 20 марта 2022 года обвиняемый находился на бульваре Меотиды в Мариуполе. Заметив мужчину, он произвел прицельный выстрел из автомата Калашникова. Пострадавший от полученных огнестрельных ранений скончался на месте. В настоящий момент дело передано в Верховный суд ДНР для рассмотрения.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал о трех тысячах уголовных делах, которые были возбуждены в отношении граждан Украины за военные преступления после 2014 года.
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