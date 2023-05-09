Бывшая пленница фашистов рассказала, как ей удалось выжить без воды по пути из Воронежской области в концлагерь

Информацией пенсионерка поделилась 9 мая, во вторник, в ходе разговора с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня». По дороге в концлагерь было очень жарко, вспоминает она. Ее мать нашла выход: она сняла с головы платок и окунула его в «копытце», где скопилась живительная влага.