Бывшая пленница фашистов рассказала, как ей удалось выжить без воды по пути из Воронежской области в концлагерь

Бывшая пленница фашистов Нина Горбарук рассказала, как она смогла выжить без воды по пути в концлагерь.
Информацией пенсионерка поделилась 9 мая, во вторник, в ходе разговора с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня». По дороге в концлагерь было очень жарко, вспоминает она. Ее мать нашла выход: она сняла с головы платок и окунула его в «копытце», где скопилась живительная влага.
«Мама намочила платок в этой воде, а потом выжимала его над моим ртом, чтобы я напилась. <...> Это было настоящее блаженство, а платок хоть как-то фильтровал грязь из лужи», — рассказала Горбарук.
Освобождения из концлагеря бывшая узница не запомнила, однако спустя время, когда подросла, уже праздновала с близкими День Победы над фашистской Германией.