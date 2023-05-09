Форвард «Оренбурга» Дмитрий Воробьев заявил, что клуб в следующем сезоне может побороться за медали

Форвард ФК «Оренбург» Дмитрий Воробьев оценил перспективы команды на будущий сезон, исходя из качества футбола оренбуржцев в этом году.
«Если судить по игре, то "Оренбург" должен быть выше в турнирной таблице. Есть уверенность, что в следующем сезоне мы можем побороться за медали», — цитирует футболиста интернет-издание «Чемпионат».
«Оренбург» набрал 39 очков и идет седьмым в Российской премьер-лиге. При этом надо помнить, что команда из Оренбурга еще в прошлом сезоне играла во втором футбольном дивизионе РФ.
Главный тренер «Оренбурга» чех Марцел Личка сказал, его игроки боятся проявлять креативность из-за страха ошибок.