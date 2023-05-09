Премьер-министр Украины Шмыгаль заявил о «решающем этапе» выполнения Киевом рекомендаций Еврокомиссии

Помимо этого, по словам Шмыгаля, в ходе визита представителя Еврокомиссии на Украину ему также удалось поговорить с фон дер Ляйен об экспорте сельхозпродукции, который в данный момент запрещен в пять стран ЕС. В своем посте в Telegram-канале премьер поблагодарил главу ЕК за поддержку инициативы президента Владимира Зеленского о создании координационной группы для мониторинга соответствующих проблемных вопросов.