Премьер-министр Украины Шмыгаль заявил о «решающем этапе» выполнения Киевом рекомендаций Еврокомиссии

Украина вышла на решающий этап выполнения семи рекомендаций Еврокомиссии, необходимых для предоставления ей статуса кандидата в члены ЕС. Об этом заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль после встречи в Киеве с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.
Государственный деятель отметил, что при выполнении рекомендации Украина «тесно сотрудничает с ЕС на всех уровнях». Он убежден в том, что Киев уже находится на завершающем этапе выполнения всех семи условий.
Помимо этого, по словам Шмыгаля, в ходе визита представителя Еврокомиссии на Украину ему также удалось поговорить с фон дер Ляйен об экспорте сельхозпродукции, который в данный момент запрещен в пять стран ЕС. В своем посте в Telegram-канале премьер поблагодарил главу ЕК за поддержку инициативы президента Владимира Зеленского о создании координационной группы для мониторинга соответствующих проблемных вопросов.
Ранее украинский премьер уже заявлял о выполнении Киевом всех рекомендаций для обладания статусом кандидата в ЕС. На пресс-конференции в Риме 27 апреля Шмыгаль сказал, что его страна выполнила все семь рекомендаций ЕК.