Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал новость о нежелании бойцов драться с его братом Умаром

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал слова президента UFC Дана Уайта о нежелании бойцов драться с его двоюродным братом Умаром Нурмагомедовым.
«Дана Уайт говорит, что никто не хочет рисковать и драться с Умаром Нурмагомедовым. Когда-то мы были в такой же ситуации вместе с Исламом Махачевым», — написал спортсмен в соцсетях, подчеркнув, что всем известно, что с ними обоими было дальше.
Еще в январе этого года Умар Нурмагомедов жаловался, что никто из представителей промоушена не хочет участвовать в спаррингах с ним. Глава UFC подтвердил это, объяснив, что бойцы из топ-10 UFC не рискуют с ним биться, опасаясь за свое место в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата.
При этом другие бойцы из РФ с успехом выступают в разных соревнованиях этой бойцовской лиги. Так, россиянин Мовсар Евлоев победил бразильца Диего Лопеса на турнире UFC 288