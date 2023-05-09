Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал новость о нежелании бойцов драться с его братом Умаром

Еще в январе этого года Умар Нурмагомедов жаловался, что никто из представителей промоушена не хочет участвовать в спаррингах с ним. Глава UFC подтвердил это, объяснив, что бойцы из топ-10 UFC не рискуют с ним биться, опасаясь за свое место в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата.