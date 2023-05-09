Мотоцикл загорелся после столкновения с машиной пожарной службы в центре Москвы

Мотоцикл столкнулся с пожарной машиной на Садовом кольце в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
ДТП произошло на Земляном валу, неподалеку от торгового центра «Атриум». В результате столкновения у мотоцикла загорелся бензобак. Пожар оперативно потушили.
Мотоциклист находится в тяжелом состоянии, ему оказывается медицинская помощь. Обстоятельства аварии выясняются.
Ранее в Красносельском районе Петербурга сгорел автомобиль «Рено». Частично обгорели стоявшие рядом с иномаркой «Пежо» и «УАЗ». Информации о пострадавших не поступало.