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Мотоцикл загорелся после столкновения с машиной пожарной службы в центре Москвы

Происшествия
Мотоцикл загорелся после столкновения с машиной пожарной службы в центре Москвы

Мотоцикл столкнулся с пожарной машиной на Садовом кольце в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

ДТП произошло на Земляном валу, неподалеку от торгового центра «Атриум». В результате столкновения у мотоцикла загорелся бензобак. Пожар оперативно потушили.

Мотоциклист находится в тяжелом состоянии, ему оказывается медицинская помощь. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее в Красносельском районе Петербурга сгорел автомобиль «Рено». Частично обгорели стоявшие рядом с иномаркой «Пежо» и «УАЗ». Информации о пострадавших не поступало.
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