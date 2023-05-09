«В этот раз вас прощу, но больше не делайте провокаций»: Пригожин обратился к Западу после удара HIMARS по пленным ВСУ

Пригожин рассказал, что из-за своей репутации, которую ему привязывают в Киеве, а также в западных странах, он просто обязан был уничтожить всех украинских военных, находящихся в плену у ЧВК «Вагнер», после удара HIMARS по объекту их содержания. По его словам, он мог бы показать всему миру кровавое месиво и обвинить Украину в жесткой расправе над своими согражданами.