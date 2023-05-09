«В этот раз вас прощу, но больше не делайте провокаций»: Пригожин обратился к Западу после удара HIMARS по пленным ВСУ

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин иронично пообещал простить президента Украины Владимира Зеленского и западных политиков за то, что они поливали его грязью. По его словам, совершать провокации — очень плохо.
Пригожин рассказал, что из-за своей репутации, которую ему привязывают в Киеве, а также в западных странах, он просто обязан был уничтожить всех украинских военных, находящихся в плену у ЧВК «Вагнер», после удара HIMARS по объекту их содержания. По его словам, он мог бы показать всему миру кровавое месиво и обвинить Украину в жесткой расправе над своими согражданами.
Однако основатель «оркестра» признался, что в результате этой атаки со стороны ВСУ никто из военнопленных и «музыкантов» серьезно не пострадал. На фоне этого Пригожин обратился к Зеленскому и западным политикам с одной просьбой.
«У меня просьба. Байден, Макрон, кто-то из руководства Европарламента/Еврокомиссии, Владимир Александрович Зеленский — вчетвером взялись дружно за руки и сказали хором: «Женя, извини нас, пожалуйста, мы больше так не будем». Я, конечно же, в этот раз вас прощу, но больше не делайте провокаций. Запомните, мои хорошие, провокации делать очень плохо», — приводит заявление Пригожина его пресс-служба.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» рассказал о последствиях удара ВСУ из HIMARS по украинским военнопленным. По словам Пригожина, РСЗО, из которых велся обстрел, работают не очень хорошо, потому что украинская армия не достигла цели — ликвидировать своих же товарищей.