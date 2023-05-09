Страховщик Ольга Бондарева рассказала, какие категории россиян могут получить льготный автокредит

Льготные условия могут предоставить семьям, в которых есть хотя бы один несовершеннолетний. Помимо этого, врачи, учителя, военные пенсионеры и члены их семей, а также контрактники, участвующие в СВО, могут претендовать на оформление кредита по специальным условиям.