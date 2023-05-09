Страховщик Ольга Бондарева рассказала, какие категории россиян могут получить льготный автокредит

Руководитель отдела кредитования и страхования автомобильного маркетплейса Ольга Бондарева сообщила агентству «Прайм», что на льготный автокредит могут претендовать военнослужащие, врачи и пенсионеры.
Льготные условия могут предоставить семьям, в которых есть хотя бы один несовершеннолетний. Помимо этого, врачи, учителя, военные пенсионеры и члены их семей, а также контрактники, участвующие в СВО, могут претендовать на оформление кредита по специальным условиям.
Бондарева отметила, что тем, кто приобретает автомобиль в первый раз, покупает электрокар или продает машину по trade-in, тоже доступен льготный автокредит. Однако специалист напомнила, что на данный момент программы социальной поддержки приоритетно оформляются на отечественные авто.
Ранее в России аналитики зафиксировали рост продаж автомобилей с пробегом старше шести лет. Отмечается, что за март было приобретено почти 500 тыс. легковых транспортных средств.