Боец Джефф Монсон заявил о планах избраться в Госдуму и помогать россиянам

Американский боец Джефф Монсон планирует стать депутатом Госдумы РФ. По его словам, целью избрания в госорган является помощь россиянам.
Монсон отметил, что в качестве депутата Госдумы у него будет достаточно полномочий для помощи людям. Боец планирует «решать большие задачи».
«Хочу в будущем стать депутатом Госдумы. Я хочу помогать людям в России с их проблемами», — рассказал спортсмен.
Американец в конце марта назвал рекомендации МОК о российских и белорусских спортсменах «западным лицемерием», передает «Царьград». По его мнению, ограничения в отношении спортивных деятелей являются нарушением прав человека.
Ранее Монсон рассказал журналистам, что не планирует возвращаться в США. Боец заявил о желании стать гражданином России в 2013 году и в 2018 году уже получил паспорт РФ. Сейчас он проходит через процедуру отказа от американского гражданства.