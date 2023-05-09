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Минуту молчания в память о павших в Великой Отечественной войне объявили в России

Общество
Минуту молчания в память о павших в Великой Отечественной войне объявили в России

Минуту молчания объявили по всей России в память о павших в Великой Отечественной войне.

В рамках празднования Дня Победы в стране объявили минуту молчания. Традиционно в эфирах российских телевизионных каналов дают сигнал с метрономом. Россияне вспоминают подвиги героев, которые внесли вклад в победу над фашистской Германией.

Памятные праздничные мероприятия проходят по всей стране. Россияне выходят на улицы с портретами дедов и прадедов, воевавших за отечество. К мемориалам несут цветы. Традиционно, это гвоздики.
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