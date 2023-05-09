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Войска САДК будут стянуты в ДРК для помощи в борьбе с терроризмом

Весь мир
Войска САДК будут стянуты в ДРК для помощи в борьбе с терроризмом

Виндхук, 9 мая. Лидеры стран-членов Сообщества развития Юга Африки (САДК) в ходе рабочего совещания приняли решение о развертывании своих сил для восстановления безопасности в восточной части ДРК.

По результатам переговоров в рамках саммита САДК, который состоялся в столице Намибии, участники постановили, что Демократическая Республика Конго остро нуждается в помощи против радикалов, которые действуют на востоке страны уже многие годы. МИД республики положительно оценил данную меру, сказав, что этот шаг стабилизирует обстановку в регионе.

«Силы помогут добиться восстановления окончательного мира путем обеспечения соблюдения священного принципа неприкосновенности границ каждой страны», — заявил министр иностранных дел африканского государтва Кристоф Лутундула.

Представители национальных армий некоторых стран — Южной Африки, Танзании, Малави уже действуют на территории ДРК. Однако усиление их войсками САДК может привести к большей результативности в борьбе с бандформированиями.

Активные действия радикалов в восточной части Демократической Республике Конго уже привели к гуманитарному кризису. Из-за высокой активности боевиков местное население вынуждено оставлять свои дома и перемещаться в более безопасные для проживания регионы.
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