Войска САДК будут стянуты в ДРК для помощи в борьбе с терроризмом

По результатам переговоров в рамках саммита САДК, который состоялся в столице Намибии, участники постановили, что Демократическая Республика Конго остро нуждается в помощи против радикалов, которые действуют на востоке страны уже многие годы. МИД республики положительно оценил данную меру, сказав, что этот шаг стабилизирует обстановку в регионе.