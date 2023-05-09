Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Экономист ФАО Моника Тотова назвала зерновую сделку стабилизатором глобального рынка

Экономика
Экономист ФАО Моника Тотова назвала зерновую сделку стабилизатором глобального рынка

Черноморская зерновая инициатива стабилизирует мировой рынок, поэтому ее продление необходимо. Об этом заявила экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Моника Тотова.

Она отмечает, что в настоящее время ситуация на международном зерновом рынке складывается благоприятно. Мировые цены на пшеницу в апреле упали на 2,3% во многом благодаря экспорту из Австралии и России, пишет ТАСС.

Тотова подчеркнула, что прекращение сделки добавит неопределенность мировым рынкам, что отразится на ценах на зерно. Кроме того, черноморская инициатива приносит доход украинским аграриям.

Следующие переговоры по зерновой сделки пройдут 10-11 мая в Стамбуле. Во встрече примут участие Россия, Турция, Украина и Организация Объединенных Наций.
тотова зерновая сделка фао оон
Военкоры ФАН