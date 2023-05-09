Экономист ФАО Моника Тотова назвала зерновую сделку стабилизатором глобального рынка

Черноморская зерновая инициатива стабилизирует мировой рынок, поэтому ее продление необходимо. Об этом заявила экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Моника Тотова.
Она отмечает, что в настоящее время ситуация на международном зерновом рынке складывается благоприятно. Мировые цены на пшеницу в апреле упали на 2,3% во многом благодаря экспорту из Австралии и России, пишет ТАСС.
Тотова подчеркнула, что прекращение сделки добавит неопределенность мировым рынкам, что отразится на ценах на зерно. Кроме того, черноморская инициатива приносит доход украинским аграриям.
Следующие переговоры по зерновой сделки пройдут 10-11 мая в Стамбуле. Во встрече примут участие Россия, Турция, Украина и Организация Объединенных Наций.