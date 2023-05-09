Жертвой обстрела поселка Плодородный Запорожской области со стороны ВСУ стала местная жительница

Украинские военные обстреляли поселок Плодородный в Мелитопольском районе Запорожской области. В результате атаки со стороны ВСУ погибла местная жительница, также есть пострадавшие, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По предварительным данным, Вооруженные силы Украины нанесли удар по центру населенного пункта из РСЗО HIMARS. Рогов отметил, что были зафиксированы три прилета реактивных снарядов.
В СМИ появилась информация, что в результате обстрела Плодородного ранения получила девочка. Ее доставили в больницу в Мелитополе.