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Мемориальные доски ямальских участников спецоперации появились в школах Тарко-Сале

Общество
Мемориальные доски ямальских участников спецоперации появились в школах Тарко-Сале

В некоторых общеобразовательных учреждениях города Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа 9 мая состоялась торжественная церемония открытия памятных досок погибших участников специальной военной операции на Украине.

Как передает «Север-пресс», помимо досок, в учебных заведениях появились мемориальные парты в честь героев — бывших учащихся. Так, например, в школах №1 и №3 увековечили память старшего лейтенанта Дмитрия Курсакова.

Мемориальные таблички открыли и ямальцам-добровольцам Максиму Назарову и Михаилу Тюляндину, которые по своей воле решили отправиться в зону СВО. Они были посмертно награждены орденами Мужества.
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