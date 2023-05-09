Мемориальные доски ямальских участников спецоперации появились в школах Тарко-Сале

В некоторых общеобразовательных учреждениях города Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа 9 мая состоялась торжественная церемония открытия памятных досок погибших участников специальной военной операции на Украине.
Как передает «Север-пресс», помимо досок, в учебных заведениях появились мемориальные парты в честь героев — бывших учащихся. Так, например, в школах №1 и №3 увековечили память старшего лейтенанта Дмитрия Курсакова.
Мемориальные таблички открыли и ямальцам-добровольцам Максиму Назарову и Михаилу Тюляндину, которые по своей воле решили отправиться в зону СВО. Они были посмертно награждены орденами Мужества.