Жители эстонской Нарвы вышли на набережные, чтобы присоединиться к празднованию Дня Победы в Ленобласти

Глава области заявил, что в Ивангороде дали праздничный концерт. При этом во время выступлений эстонцы вышли к реке и приобщились к мероприятию. Дрозденко подчеркнул, что программа концерта была обращена в сторону соседнего города. В рамках мероприятия исполнили классические песни военных лет.