Жители эстонской Нарвы вышли на набережные, чтобы присоединиться к празднованию Дня Победы в Ленобласти

Жители Нарвы заполнили набережные у границы с Россией, чтобы отпраздновать День Победы вместе с Ленинградской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Глава области заявил, что в Ивангороде дали праздничный концерт. При этом во время выступлений эстонцы вышли к реке и приобщились к мероприятию. Дрозденко подчеркнул, что программа концерта была обращена в сторону соседнего города. В рамках мероприятия исполнили классические песни военных лет.
Губернатор подчеркнул, что такое отношение к иностранным соседям подтверждает слова президента РФ Владимира Путина о том, что для России нет недружественных народов.
Власти Эстонии решили закрыть границу на неопределенный срок в 2022. Пересечь ее могут лишь родственники иностранных граждан, дипломаты, россияне, имеющие визы для учебы и трудовой деятельности.