Полиция Эстонии задержала пожилую женщину с венком в цветах триколора РФ возле Бронзового солдата в Таллине

Эстонские правоохранители 9 мая задержали пожилую женщину возле Бронзового солдата на Военном кладбище в Таллине из-за венка в цветах России. Об этом сообщает Postimees.
Пожилая женщина по случаю Дня Победы пришла к Бронзовому солдату с венком в цветах российского триколора и была задержана полицейскими. Правоохранители начали в отношении пенсионерки административное производство.
Ранее кандидат исторических наук Михаил Смолин указал на неизжитые симпатии Эстонии к нацистскому прошлому. В регионах, где проживает значительная часть русскоязычного населения, власти запретили проведение публичных собраний с использованием «враждебной символики» с 5 по 9 мая.