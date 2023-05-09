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МИД РФ: Варшаве будет заявлен протест в связи с провокацией в отношении российских дипломатов в День Победы

Политика
МИД РФ: Варшаве будет заявлен протест в связи с провокацией в отношении российских дипломатов в День Победы

Варшаве будет заявлен протест в связи с провокацией в отношении российских дипломатов 9 Мая. Соответствующей информацией поделились в Министерстве иностранных дел РФ.

Москва расценивает срыв церемонии по случаю Дня Победы в Польше как очередное проявление антироссийской риторики со стороны Варшавы, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве. С соответствующим заявлением в МИД РФ выступили во вторник.

Прежде сообщалось, что российскому послу Сергею Андрееву не дали возложить цветы на мемориальном кладбище: в связи с этим он был вынужден уехать. Агрессивная толпа в ходе мероприятия преградила ему дорогу, подчеркивалось ранее.
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