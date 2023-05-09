МИД РФ: Варшаве будет заявлен протест в связи с провокацией в отношении российских дипломатов в День Победы

Прежде сообщалось, что российскому послу Сергею Андрееву не дали возложить цветы на мемориальном кладбище: в связи с этим он был вынужден уехать. Агрессивная толпа в ходе мероприятия преградила ему дорогу, подчеркивалось ранее.