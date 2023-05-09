Налич: Россия и Алжир стремятся к увеличению товарооборота между двумя странами

Москва, 9 мая. РФ и АНДР продолжат совместную работу по стимулированию роста товарооборота. Об этом заявил торговый атташе России в Алжире Иван Налич.
Налич отметил, что Комитет по торговым обменам между двумя странами регулярно проводит онлайн-конференции с российскими бизнесменами, чтобы информировать их о ходе дел в Алжире.
«Ведется работа по увеличению и диверсификации объемов товарооборота. Годовой объем торговли между Россией и Алжиром достиг почти 3 миллиардов долларов.
Для нас наиболее перспективными отраслями для увеличения объемов торговли являются сельское хозяйство, пищевая промышленность, горнодобывающая промышленность, медицина, машиностроение и многие другие», — рассказал он в интервью РИА Новости.
Иван Налич выразил уверенность, что участие алжирских компаний в предстоящем российско-африканском саммите в РФ, выставке «Иннопром Индастриал», международном экономическом форуме «Россия и исламский мир», «Казанском форуме» непременно поспособствует росту и развитию товарообращения двух стран.
Ранее президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил о выгоде государства от вступления в БРИКС. Он также напомнил, что Россия, Китай, Бразилия и ЮАР уже выразили одобрение присоединению АНДР к организации.