Телеведущая Юлия Высоцкая сменила имидж на фоне скандальных кулинарных видео

Российская телеведущая и артистка Юлия Высоцкая неожиданно сменила имидж. Авторы издания «7Дней» предположили, что на этот шаг звезду подтолкнули ее многочисленные неудачи в готовке.
Последний месяц пользователи Сети активно обсуждают выпуски передачи «Едим Дома!», где Высоцкая неудачно готовила сырники, шашлыки и вяленые томаты. Телеведущая никак не комментирует ситуацию и старается отвлечь публику от этой щекотливой темы.
Так, она решилась на преображение и опубликовала свой новый образ в соцсетях. Высоцкая изменила привычную укладку на афрокудри. Подписчики положительно оценили новую прическу и отметили схожесть телезвезды с советской актрисой Анастасией Вертинской.
Накануне Юлия Высоцкая чуть не сорвала спектакль с собой в главной роли. Из-за стресса на фоне скандала артистка потеряла голос.