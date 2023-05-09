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После подрыва автомобиля писателя Захара Прилепина на месте покушения нашли неразорвавшуюся мину

Происшествия
После подрыва автомобиля писателя Захара Прилепина на месте покушения нашли неразорвавшуюся мину

Несработавшую противотанковую мину ТМ-62-М нашли на месте подрыва автомобиля писателя Захара Прилепина в Нижегородской области. К ней была прикреплена взрывчатка.

Как сообщает Telegram-канал РЕН ТВ, этот объект был найден в тот же день, когда произошло покушение. Специалисты обезвредили мину с самодельным взрывным устройством, а затем направили в Следственный комитет. Помимо этого, удалось найти тайник обвиняемого в подрыве машины Александра Пермякова.

Покушение на писателя было совершено 6 мая. В результате подрыва автомобиля погиб водитель, сам Прилепин выжил, но был госпитализирован из-за ранения, сообщает Infox.ru.
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