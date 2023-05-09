Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Юлия Барановская, Юлия Дайнеко и Сергей Полунин посетили парад Победы на Красной площади

Общество
Юлия Барановская, Юлия Дайнеко и Сергей Полунин посетили парад Победы на Красной площади

На главной площади столицы России утром 9 мая состоялся парад, приуроченный к 78-й годовщине Победы, на котором присутствовали многие именитые персоны. Список знаменитостей, которые побывали на торжественном мероприятии, раскрывает «Телепрограмма».

С трибун за происходящим на площади наблюдала певица Виктория Дайнеко. В личных социальных сетях она рассказала своим фанатам, что изначально планировала посмотреть парад в одиночестве. Однако на опубликованной фотографии заметно, что компанию ей составили: артист балета Сергей Полунин, ведущие Марина Ким и Юлия Барановская.

Также на параде побывала Лера Кудрявцева с четырехлетней дочерью Марией. Рядом с ней сидел актер Иван Охлобыстин.
москва парад победы знаменитости
Военкоры ФАН