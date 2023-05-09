Юлия Барановская, Юлия Дайнеко и Сергей Полунин посетили парад Победы на Красной площади

С трибун за происходящим на площади наблюдала певица Виктория Дайнеко. В личных социальных сетях она рассказала своим фанатам, что изначально планировала посмотреть парад в одиночестве. Однако на опубликованной фотографии заметно, что компанию ей составили: артист балета Сергей Полунин, ведущие Марина Ким и Юлия Барановская.