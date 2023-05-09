Певец SHAMAN прокомментировал свое решение выступить 9 мая в Екатеринбурге вместо Москвы

Популярный российский певец Ярослав Дронов, больше известный поклонникам как SHAMAN, прокомментировал свое решение выступить 9 мая в Екатеринбурге, а не в Москве.
«В последнее время я часто приезжаю к вам, Екатеринбург для меня уже стал родным городом», — заявил артист в беседе с обозревателями портала URA.RU.
По его словам, он испытывает чувство ответственности, давая концерт, приуроченный к Дню Победы.
Недавно исполнитель SHAMAN посетил Русский музей в Петербурге с целью изучить судьбу соотечественников через призму искусства.