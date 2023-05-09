СОМБ поздравил россиян с праздником Великой Победы

Мы, их наследники, не только храним память о подвигах наших соотечественников, но и делом должны подтверждать, что мы достойны своих предшественников. Безопасность и справедливость для всех, а не только для кучки избранных, остаются нашим приоритетом. Мы никогда не откажемся от любви к Родине и от уважения ко всем народам и культурам».