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СОМБ поздравил россиян с праздником Великой Победы

Весь мир
СОМБ поздравил россиян с праздником Великой Победы

Москва, 9 мая. Содружество офицеров за международную безопасность (СОМБ) поздравило россиян с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

«9 мая 1945 года навеки останется в мировой истории как дата, символизирующая триумф сплоченности и духовной мощи народа. Подвиг, совершенный на фронте и в тылу, будет всегда храниться в памяти будущих поколений. Мы гордимся непокоренным, доблестным поколением победителей и гордимся быть их наследниками.

Важное место в поздравлении отведено тому, что офицеры СОМБ являются не только хранителями памяти о прошлых подвигах предков, но и лично выступают за безопасность и справедливость для всех народов и культур.

Мы, их наследники, не только храним память о подвигах наших соотечественников, но и делом должны подтверждать, что мы достойны своих предшественников. Безопасность и справедливость для всех, а не только для кучки избранных, остаются нашим приоритетом. Мы никогда не откажемся от любви к Родине и от уважения ко всем народам и культурам».

Инструкторы СОМБ, которых некоторые СМИ причисляют к ЧВК «Вагнер», обучают бойцов национальной армии Центральноафриканской Республики (FACA), благодаря чему африканские военнослужащие значительно улучшили свои боевые навыки. С консультативной помощью российских специалистов президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера смог защитить страну от террористов и обеспечить безопасность мирного населения.

На сегодняшний день FACA представляет из себя одно из самых сильных военных формирований региона. Представитель центральноафриканской армии заявил, что благодаря содействию СОМБ африканское государство движется вперед.
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