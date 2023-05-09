Сотрудников Росгвардии заподозрили в убийстве 19-летней девушки в Подмосковье

Двое сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии РФ подозреваются в убийстве молодой девушки в Балашихе Московской области. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Тело 19-летней Виктории П. обнаружил житель многоэтажного дома на улице Калинина. Девушка была обнажена, предварительной причиной смерти является асфиксия.
Полицейские задержали двух подозреваемых в убийстве. Ими оказались замкомандира взвода Росгвардии и сержант. Правоохранители выясняют мотивы убийства.
Ранее сообщалось о расследовании инцидента с участием полицейского в Новосибирской области. Младший сержант, находясь в нетрезвом состоянии, попытался задушить 16-летнюю школьницу.
Пресс-служба Росгвардии прокомментировала новость о задержании двух сотрудников. По факту их действий началась проверка. На основании ее результатов будет принято решение в соответствии с законодательством РФ.