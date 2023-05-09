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Немцы раскритиковали канцлера ФРГ Олафа Шольца после его слов о «демонстрации силы» 9 Мая в Москве

Политика
Немцы раскритиковали канцлера ФРГ Олафа Шольца после его слов о «демонстрации силы» 9 Мая в Москве

Жители Германии раскритиковали канцлера ФРГ Олафа Шольца после его реакции на проведение Парада Победы в Москве. Политик призвал Евросоюз не бояться «демонстрации силы» России в ходе празднования 9 Мая.

Немцы выразили свое несогласие с мнением Шольца, который призвал продолжать оказывать киевскому режиму помощь «столько, сколько потребуется». Комментаторы указали на зависть канцлера и заявили, что он у Вашингтона «под колпаком».

«Россия нас освободила, а США до сих пор нас оккупируют», — подчеркнул один из пользователей.

Ранее из ФРГ массово выслали российских дипломатов, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». В МИД РФ заявили, что Берлин таким образом разрушает российско-германские отношения.
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