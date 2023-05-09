Музыка Великой Победы: к 78-й годовщине окончания Великой Отечественной войны ФАН вспоминает популярные фронтовые песни

«Нам песня строить и жить помогает». Так пелось в произведении Василия Лебедева-Кумача, написанным им в 1934 году. А в один из тяжелейших периодов в истории России, с 1941 по 1945 годы, музыка также помогла русскому народу в преодолении страшных испытаний Великой Отечественной войны.
«Я считаю, что ни у одного народа нет таких красивых военных песен, какие были в советские времена. Каждая — это словно отдельный мир, в котором заключена целая гамма переживаний», — так однажды сказал главный дирижер Иркутской областной филармонии Илмар Лапиныш.
Сегодня, к 78-й годовщине Великой Победы советского народа над нацисткой Германией, ФАН предлагает вспомнить, какие песни звучали в годы войны.
И первой на ум, конечно, приходит знаменитая «Катюша», которая стойко ассоциируется с Великой Отечественной и практически является ее неформальным символом.
Авторами бессмертной композиции являются композитор Матвей Блантер и поэт Михаил Исаковский. Впервые она была исполнена в 1938 году певицей Л.П. Ельчаниновой на первом концерте Государственного джаза СССР под управлением В. Кнушевицкого.
И хоть в тексте поется о девушке, считается, что популярность композиция все же приобрела благодаря боевой машине реактивной артиллерии серии «БМ» по прозвищу «Катюша», которая активно использовалась на фронте.
Существует версия, что машина и получила свое второе имя как раз благодаря песни Блантера и Исаковского. Кстати, советские солдаты часто переделывали слова, чтобы песня была именно о «БМ». Например, с 1943 и до окончания войны был популярен такой вариант куплета:
«Пусть фриц помнит русскую «Катюшу», Пусть услышит, как она поет: Из врагов вытряхивает души, а своим отвагу придает!»
Как тут не вспомнить другую, не менее популярную песню, которая прозвучала в кинофильме Семена Тимошенко «Небесный тихоход» 1945 года. Произведение «Мы, друзья — перелетные птицы» всем известна строчкой из припева: «Первым делом, первым делом — самолеты, ну а девушки, а девушки потом».
Музыку к песне написал композитор Василий Соловьев-Седой, автор слов — Алексей Фатьянов.
«Мы летим, ковыляя во мгле». Следом можно вспомнить и еще одну мелодию, посвященную военной авиации — «Бомбардировщики». И пусть песня была сочинена не русскими авторами, а поется в ней об американских пилотах Второй мировой войны, она была довольно популярна в Советском Союзе в 1940-х года. С русским текстом ее исполнял Леонид Утесов и его дочь Эдит.
Существовали и песни, которые были созданы уже после того, как Красная армия вошла в самое сердце Третьего рейха. Буквально в День Победы Цезарь Солодарь написал знаменитую «Едут по Берлину наши казаки». Стихи были сочинены под впечатлением от эпизода, свидетелем которого стал сам поэт.
Ранним утром 9 мая 1945 года на одном из самых оживленных перекрестков столицы Германии движение регулировала юная русская девушка, когда вдруг послышался цокот копыт, а на дороге показались «молодые конники в кубанках набекрень». Тогда советская регулировщица взмахнула флажком и преградила путь всем машинам и тягачам.
«Затем, откровенно улыбнувшись ехавшему на поджаром дончаке молодому казаку, задиристо крикнула: "Давай, конница! Не задерживай!" — вспоминал Солодарь.
Первые строки текста автор написал уже через три часа, находясь на борту военно-транспортного самолета, летевшего в Москву.
Еще одной из самых первых песен Победы считается сочиненная в 1945 году Львом Ошаниным «Ехал я из Берлина».
По воспоминаниям самого поэта, однажды он услышал новость о том, что части Советской армии находятся на подступах к немецкой столице, и у него появилось ощущение «большой, долгожданной Победы». Тут же к нему сама собой пришла идея и мелодия будущей песни:
«Я представил себе нашего парня, еще почти мальчишку, но уже зрелого солдата, человека, спасшего родную землю, и человека, у которого все впереди. И я увидел этого парня в его счастливом звонком полете домой. И сама собой пришла емкая и гордая главная строчка».
Это далеко не полный список всех популярных музыкальных произведений времен Великой Отечественной войны. Их намного, намного больше. Другие также были спеты солдатами Красной армии, гражданскими лицами и всей страной. В те нелегкие годы музыка поднимала настроение, поддерживала Советские войска, сражающиеся на передовой.
И по сей день фронтовые песни остаются живым наследием военных лет, свидетельством мужества и самопожертвования людей, которые воевали и погибали за Родину и свободу.