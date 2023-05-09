Музыка Великой Победы: к 78-й годовщине окончания Великой Отечественной войны ФАН вспоминает популярные фронтовые песни

«Мы летим, ковыляя во мгле». Следом можно вспомнить и еще одну мелодию, посвященную военной авиации — «Бомбардировщики». И пусть песня была сочинена не русскими авторами, а поется в ней об американских пилотах Второй мировой войны, она была довольно популярна в Советском Союзе в 1940-х года. С русским текстом ее исполнял Леонид Утесов и его дочь Эдит.