Житель Челябинской области по фамилии Тряпкин не смог познакомиться с девушкой и попытался зарезать ее парня

Как сообщает Telegram-канал SHOT, инцидент произошел 8 мая. Поздним вечером 23-летний лейтенант прогуливался со своей возлюбленной по улицам города. Возле пивного магазина с девушкой начал знакомиться пьяный 29-летний мужчина. На ее отказы он никак не реагировал, поэтому сотруднику полиции пришлось вмешаться и заступиться за подругу. После этого житель Троицка выхватил нож и нанес удар в голову правоохранителю. Для защиты лейтенант использовал травматический пистолет.