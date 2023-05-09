Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Житель Челябинской области по фамилии Тряпкин не смог познакомиться с девушкой и попытался зарезать ее парня

Происшествия
Житель Челябинской области по фамилии Тряпкин не смог познакомиться с девушкой и попытался зарезать ее парня

В городе Троицк Челябинской области 29-летний гражданин в состоянии алкогольного опьянения напал на сотрудника главного управления по контролю за оборотом наркотиков после того, как девушка полицейского отказалась знакомиться.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, инцидент произошел 8 мая. Поздним вечером 23-летний лейтенант прогуливался со своей возлюбленной по улицам города. Возле пивного магазина с девушкой начал знакомиться пьяный 29-летний мужчина. На ее отказы он никак не реагировал, поэтому сотруднику полиции пришлось вмешаться и заступиться за подругу. После этого житель Троицка выхватил нож и нанес удар в голову правоохранителю. Для защиты лейтенант использовал травматический пистолет.

После обоих мужчин доставили в местную больницу. Известно, что у сотрудника правопорядка — резаная рана в области головы, которая не угрожает его жизни. Что касается пьяного дебошира, то у него травма брюшной области без проникновения. В настоящий момент проводится служебная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее петербуржец поступил в медицинское учреждение с рваными ранами нескольких пальцев левой кисти и с повреждением сухожилий. Выяснилось, что травмы он получил на мясокомбинате, передает INFOX.
челябинская область полиция пьяный дебошир
Военкоры ФАН