Житель Челябинской области по фамилии Тряпкин не смог познакомиться с девушкой и попытался зарезать ее парня

В городе Троицк Челябинской области 29-летний гражданин в состоянии алкогольного опьянения напал на сотрудника главного управления по контролю за оборотом наркотиков после того, как девушка полицейского отказалась знакомиться.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, инцидент произошел 8 мая. Поздним вечером 23-летний лейтенант прогуливался со своей возлюбленной по улицам города. Возле пивного магазина с девушкой начал знакомиться пьяный 29-летний мужчина. На ее отказы он никак не реагировал, поэтому сотруднику полиции пришлось вмешаться и заступиться за подругу. После этого житель Троицка выхватил нож и нанес удар в голову правоохранителю. Для защиты лейтенант использовал травматический пистолет.
После обоих мужчин доставили в местную больницу. Известно, что у сотрудника правопорядка — резаная рана в области головы, которая не угрожает его жизни. Что касается пьяного дебошира, то у него травма брюшной области без проникновения. В настоящий момент проводится служебная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее петербуржец поступил в медицинское учреждение с рваными ранами нескольких пальцев левой кисти и с повреждением сухожилий. Выяснилось, что травмы он получил на мясокомбинате, передает INFOX.